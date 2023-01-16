По итогам прошедших новогодних праздников порядка 87 тысяч жителей и гостей отдохнули в Мурманской области в период новогодних каникул

Это на 16 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитические данные показывают, что в отелях региона остановилось порядка 15 тысяч туристов, а лидером по принятым гостям остается кластер «Хибины». Кировск и Апатиты посетили порядка 44 тысяч человек.

В Мурманске ряд гостиничных комплексов отметили степень загрузки до 90%. Традиционно лидирующую позицию по посещению у северян и гостей области занял атомный ледокол-музей «Ленин».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, набирают популярность туристические объекты Кольского района. Например, Природный парк «Териберка» в период новогодних праздников посетили 4,5 тысячи человек, а фестиваль «Зимандра» в Мончегорске собрал более 6 тысяч человек.

«Коллеги, всё это свидетельствует о том, что интерес к Мурманской области продолжает расти, в том числе среди жителей Заполярья. И мы будем продолжать развивать инфраструктуру, чтобы мест для отдыха на нашем Севере становилось всё больше» - отметил губернатор Андрей Чибис.