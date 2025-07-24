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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.25 11:30

По итогам проверки: на автоподъезде к Териберке подрядчик меняет нижний слой асфальта за свой счёт

Заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова совместно с руководителем «Мурманскавтодора» Дмитрием Игнатовым проверили ход работ на автоподъезде к Териберке. Там подрядная организация в рамках гарантийных обязательств устраняет выявленные дефекты дорожного покрытия.

Автоподъезд к Териберке – один из самых протяжённых и сложных региональных объектов, реконструкция и капитальный ремонт которого ведётся практически с нуля. Непростой рельеф, суровый арктический климат и короткий дорожный сезон стали причиной увеличения объёмов работ и не позволили их завершить в прошлом году.

В 2024 году были проведены масштабные буровзрывные работы с рыхлением скальных грунтов, устройство и поднятие земляного полотна относительно старой дороги на 3 метра, устройство водоотводных и очистных сооружений, нижнего слоя асфальта. Также в числе дополнительных работ – перенос ЛЭП. Из технологического перерыва подрядчик вышел 16 мая 2025 года.

Напомним, что весной на одном из оперативных совещаний глава региона Андрей Чибис дал поручение провести полное обследование муниципальных и региональных дорог после зимы на предмет выявления недостатков. Дефекты, возникшие в пределах гарантийных сроков, должны быть устранены за счёт подрядчиков. Во исполнение поручения губернатора «Мурманскавтодором» с привлечением подрядной организации обследованы участки автодороги а/п к с. Териберка км 10 - км 35: по итогам выявлен ряд дефектов. Определены участки, на которых асфальтобетонное покрытие подлежит замене. Заказчиком выставлено требование об исправлении выполненных работ. Подрядчик в рамках гарантии принял обязательство к исполнению и приступил к ремонту.

«В настоящий момент дорожники устраняют дефекты. Все участки, на которых асфальтобетонное покрытие нижнего слоя дорожного полотна подлежит замене, взяты в работу. Сегодня началась укладка именно нижнего слоя дороги», – уточнил Дмитрий Игнатов.

После указанных работ будет уложен верхний слой дорожного полотна. Одновременно ведётся устройство обочин, водоотводных лотков и водосбросов.

«Когда подрядчик завершит укладку асфальта, специалисты лабораторий ФКУ УпрДор «Кола» и «Мурманскавтодора» проверят его на соответствие требованиям государственных стандартов, организуют многоступенчатый контроль, отберут керны. Кроме этого, лаборатории в обязательном порядке также проверяют смеси перед процессом укладки», – добавила Юлия Полиэктова.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, поручение усилить строительный контроль на всех этапах дорожных работ дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту автодороги в Териберку подлежат выполнению подрядчиком не позднее октября 2025 года. Объект остаётся на особом контроле правительства Мурманской области: несмотря на сложности работы на всех участках прежде всего должны быть проведены качественно, их завершения очень ждут жители и гости Кольского Заполярья.

Помимо автоподъезда к Териберке, работы ведутся и на участке автодороги Кола-Серебрянские ГЭС: на сегодняшний день там завершена укладка асфальтобетона, осталось укрепить обочины и нанести разметку. Ремонт выполняется с 66 по 82 км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550851/#&gid=1&pid=4

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