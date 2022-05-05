По итогам рабочей поездки в Кольский район Андрей Чибис поручил проработать программу грантовой поддержки музеев

О необходимости поддержки местных музеев, в том числе грантами, заявил на оперативке Андрей Чибис. Глава Мурманской области поручил проработать этот вопрос региональному министерству культуры.

Напомним, в минувшую субботу губернатор совершил рабочую поездку по объектам Кольского района: побывал в Туломе, Коле и Мурмашах. Он отметил, что многое в этих населённых пунктах меняется в лучшую сторону. В качестве примера он привёл амбулаторию в Туломе: сегодня обновленный медпункт оснащён необходимыми средствами для оказания качественной помощи населению.

Отдельно глава региона затронул тему музеев.

«Хочу обратить внимание, что в Коле и Мурмашах успешно действуют новые музеи: Музей истории г. Колы и Музей Боевой славы авиаторов Севера. Несмотря на их небольшую площадь, экспозиции очень интересные и насыщенные, они глубоко погружают в историю нашего края. Думаю, эти площадки станут точками притяжения не только для приезжих гостей, но и для подрастающего поколения. Поэтому одно из поручений проработать спецпрограмму грантовой поддержки музеев в небольших населенных пунктах», - поставил задачу перед министерством культуры Андрей Чибис.

Также глава региона отдельно отметил посещение нового рыбного магазина в Коле. Как подчеркнул губернатор, в рамках госпрограммы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли правительство продолжит оказывать помощь компаниям и предпринимателям, которые производят качественную и доступную продукцию для жителей Заполярья, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/