По итогам рабочей поездки в Мончегорск губернатор Андрей Чибис и глава города Андрей Рудаков обсудили ключевые направления развития муниципалитета

14 ноября в ходе двусторонней встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Мончегорска Андрей Рудаков подвели итоги работы и обозначили приоритетные задачи на ближайшую перспективу. Центральными темами обсуждения стали социальная сфера, поддержка бизнеса, благоустройство и реализация значимых инфраструктурных проектов.

Одним из главных вопросов встречи стала реорганизация детских садов, что позволит более эффективно использовать ресурсы дошкольных учреждений. Губернатор Андрей Чибис поручил взять этот процесс на особый контроль: у педагогов должно быть чёткое понимание условий и оплаты труда. Также крайне важно, чтобы для детей, которые переходят из одного садика в другой, не терялось качество услуг.

Особое внимание стороны уделили вопросам образования, в частности, созданию комфортных условий для детей с особенностями развития.

Андрей Чибис указал на важность поддержки активного бизнес-сообщества Мончегорска и создания новых точек притяжения.

Губернатор Андрей Чибис отдельно поручил городским властям быть начеку из-за аномальных погодных условий.

«Зима у нас бывает суровой, а погода уже сейчас преподносит сюрпризы. Поэтому крайне важно работать быстро и чётко, чтобы город оставался чистым и безопасным», — сказал Андрей Чибис.

Также губернатор дал поручение разобраться с уличным освещением. Губернатор отметил, что старые опоры на въезде в город нужно заменить на новые, более современные и устойчивые.

Глава Мончегорска Андрей Рудаков в свою очередь отчитался о ходе выполнения ключевых проектов в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!».

Он также выразил благодарность губернатору за поддержку, оказанную городу, отметив реализацию масштабных программ, которые не удавалось запустить десятилетиями.

«Например, в населённом пункте 25 километр капитально отремонтировали многоквартирные дома, завершается строительство котельной, в следующем году планируем отремонтировать дорогу и установить тренажерную площадку», — отметил Андрей Рудаков.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил команду муниципалитета за работу и призвал не снижать темпов.

