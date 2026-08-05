По итогам рабочей поездки в Росляково губернатор поручил провести подомовой обход и организовать выездное обслуживание в МФЦ

В жилрайоне Росляково Мурманска прошла встреча губернатора Андрея Чибиса с жителями. Разговор получился искренним и предметным.

Северяне высоко оценили комплексные преобразования, инициированные Андреем Чибисом, которые затронули важные сферы жизни Ленинского округа. В их числе возведение первого круглогодичного модульного бассейна на улице Зелёной и модернизация спортивных объектов, включая стадион, «СОПКИ» и кластер «Юность», что значительно расширило возможности для занятий физкультурой. Параллельно была проведена масштабная работа по обновлению дорожной сети: отремонтировано шесть участков дорог и тротуаров, установлено 26 светодиодных светильников наружного освещения на улицах Школьной и Молодёжной. Кроме того, в 2023–2024 годах в рамках благоустройства дворовых территорий появились четыре новые детские игровые площадки.

«Ленинский округ, особенно с учётом Росляково, по состоянию жилого фонда остаётся одним из самых сложных в городе. Мы стараемся развивать здесь инфраструктуру для досуга и спорта, строим новые объекты, обновляем дороги. Но люди, живущие в конкретных домах, справедливо ждут внимания к своим фасадам, к работе управляющих компаний, к точечным коммунальным вопросам. Именно поэтому такие встречи с жителями для меня принципиально важны — это не формальность, а возможность услышать самое главное, что нельзя увидеть в отчётах. Мы должны не просто принимать обращения, а брать их на дополнительный контроль и добиваться реальных решений. При этом я всегда с большим уважением отношусь к инициативе самих северян. Мне запомнился комментарий одной активной женщины о том, как важно объединяться. И это действительно так. Когда собственники собираются, подают заявку в программу «На Севере — твой проект», они получают финансирование на детские площадки и сами преображают свои дворы. Многие стараются самостоятельно ухаживать за придомовой территорией, сажают цветники, наводят порядок — это дорогого стоит», — сказал Андрей Чибис.

По итогам встречи был принят ряд конкретных решений. Губернатор поручил в течение месяца собрать все обращения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и содержания домов и вместе с профильной комиссией провести подомовой обход проблемных зданий. Это позволит чётко определить, где требуется капитальный ремонт, а где управляющие компании просто не справляются со своими прямыми обязанностями. Отчёт главе региона предоставят в сентябре.

Прозвучало и предложение об организации выездного обслуживания в МФЦ — инициатива получила полную поддержку, губернатор пообещал содействие в её реализации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572171/#&gid=1&pid=24