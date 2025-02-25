По итогам реализации плана «На Севере – жить» доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросла почти на 20%

«По итогам реализации плана «На Севере – жить» доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросла с 43,4% в 2019 году до 62,3% в 2024 году», – отметила вчера министр спорта Светлана Наумова на оперативном совещании губернатора Мурманской области.

В рамках плана «На Севере – жить» в регионе создан 161 школьный спортивный клуб, что составляет 100% от всех общеобразовательных организаций. Также ведётся грантовая поддержка на развитие студенческих спортивных клубов.

Для привлечения граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом с 2022 года в регионе открыто 39 спортивных молодёжных пространств «СОПКИ.СПОРТ», ещё одно пространство открыто на подшефной территории в Приморском районе. С этой же целью в регионе создаются пространства для зимнего плавания «СОПКИ.ОЗЕРА». На сегодняшний день в регионе открыты два пространства - в Мурманске и Оленегорске. Ещё одни «СОПКИ.ОЗЕРА» будут открыты в ближайшее время в областном центре на КП-2 «Снежинка».

Продолжается реализация бесплатных сеансов оздоровительного плавания для льготных категорий граждан, бесплатная программа по обучению навыкам плавания детей от 6 до 14 лет, а также бесплатные занятия различными видами спорта и двигательной активности в рамках проектов «Бодрое воскресенье» и «Бодрое воскресенье. Долголетие».

Для развития массового спорта с 2025-го по 2030 годы продолжится опыт проведения значимых событийных мероприятий и реализация проектов «Бодрое воскресенье», «Час здоровья», «Народный тренер» и «Народная команда». Особый акцент будет сделан на военно-патриотическое воспитание молодёжи через участие в таких проектах, как, «Герои Севера – Заполярный рубеж» и «Зарница».

«Будет продолжена работа по развитию спорта высших достижений, в том числе новых видов спорта – фиджитал-спорта, компьютерного спорта и гонок дронов. «С 2019 года на территории региона проведено более 1300 всероссийских и региональных мероприятий», – подчеркнула глава регионального ведомства.

1 марта в регионе стартуют соревнования Полярной Олимпиады. Всего в рамках Праздника Севера с 1 марта по 16 апреля пройдёт более 20 физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 51-й мурманский лыжный марафон и 2-й детский лыжный марафон, которые состоятся 29 и 30 марта в Долине Уюта. А 26 марта на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске состоится красочный гала-концерт, который объединит в себе церемонии открытия и закрытия Праздника Севера.

Особый акцент в рамках стратегического плана уделяется инфраструктуре для занятий спортом. Таким образом до конца года в Росляково планируется возвести крытый модульный бассейн, в Ленинском районе планируется открытие «умной» спортивной площадки и модульного спортивного зала, на Кольском проспекте планируется строительство быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном и тренажёрным залом. В целях развития новых видов спорта в Долине Уюта ведётся строительство фиджитал-центра, который должен открыться к концу этого лета. Запланированы реконструкции плавательного бассейна и Ледового дворца в Мурманске, капитальный ремонт ледового катка ДЮСШ №3 в ЗАТО г. Североморск.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/