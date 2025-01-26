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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.25 10:00

По итогам регионального этапа II Всероссийского муниципального форума в Мурманске, посвящённого экологии, будет выработан набор конкретных предложений и инициатив

В рамках регионального этапа II Всероссийского муниципального форума в Мурманске состоялась панельная дискуссия «Национальный проект «Экологическое благополучие: участие муниципалитетов». Участники подвели итоги первого дня работы.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко отметила, что профессиональные дискуссии в рамках форума – это возможность выработать конкретные решения, которые помогут справляться с повседневными вызовами на местах.

«У нас получилось сегодня дать старт очень необходимой, слаженной и важной работе. Это настоящий марафон по всей стране, благодаря которому будут рассмотрены насущные проблемы. По итогам дискуссий сформулируем конкретные предложения, которые помогут всем нам решать целый спектр задач», – подчеркнула Оксана Демченко.

Первый вице-губернатор Мурманской области поблагодарила участников и организаторов за вовлечённость и искреннее желание сделать комфортнее жизнь граждан.

Андрей Шевченко, Сенатор Российской Федерации, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления подчеркнул, что важной задачей форума было услышать именно регионы.

«Состоялись пленарные заседания, 13 круглых столов, работали 13 площадок, мы обсуждали различные темы. Во-первых, что сделано в регионах? Это те практики, которые сегодня можно и нужно перенять другим субъектам, чему научиться. Важно было ещё раз поделиться с коллегами из муниципалитетов практиками по имеющимся проблемам, по стандартам. Есть такая грань по полномочиям: важно, что они должны быть подкреплены финансовыми ресурсами. Что бы ни случилось, первая власть, к которой обращаются, которая стоит лицом к лицу с любой проблемой, это муниципалитеты. Важно, чтобы у главы были полномочия, подкрепленные ресурсами и главное, чтобы он понимал, что не нарушает действующий федеральный закон. То же и по техногенным, экологическим ситуациям. Мы нарабатываем эти вопросы для того, чтобы уже в апреле обсудить их на самом высоком уровне на совете при президенте. Не просто обозначить, но и предложить пути решения тех проблем, которые сегодня мы выявили в ходе наших круглых столов», – сказал Андрей Шевченко.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева также подчеркнула, что активная работа на местах позволяет формировать эффективные предложения для федерального уровня.

«Эта командная работа в рамках проекта «Муниципальный диалог» даёт нам возможность поднять важные вопросы, которые не всегда может решить глава муниципалитета или депутат. Мы проанализировали большое проблемное поле, определили задачи, которые будем решать совместно с федеральным правительством, контрольно-надзорными органами. Главное, что президент слышит муниципальное сообщество и внимательно относится к инициативам с мест», – сказала Ирина Гусева.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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