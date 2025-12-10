По итогам регионального форума уже отработано почти 95% вопросов молодых педагогов

В Мурманской области подведены итоги Форума молодых педагогов, который за четыре дня объединил 1200 участников из 16 муниципальных образований. Мероприятие прошло в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» и стало важной площадкой прямого диалога профессионального сообщества с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Как 8 декабря сообщила на оперативном совещании министр образования и науки Диана Кузнецова, всего на форуме поступило около 100 вопросов. Значительная часть касалась обеспечения комфортного образовательного процесса, улучшения условий труда и профессионального развития педагогов. Существенный блок обсуждений был посвящён жилищным вопросам – от компенсации аренды до предоставления муниципального жилья и использования возможностей «Арктической ипотеки». Часть обращений затрагивала вопросы заработной платы и мер поддержки. Поднимались также темы состояния инфраструктуры школ и учреждений культуры, доступности спортивных секций, поддержки молодых семей и качества городской среды в муниципалитетах области.

«По итогам форума создан единый ресурс о мерах поддержки педагогов на сайте министерства, заработала «горячая линия» «Губернаторского контроля», что обеспечивает удобный и оперативный формат взаимодействия. На сегодняшний день почти 95% обращений полностью отработаны, остальные находятся в завершении и под контролем профильных ведомств», – подчеркнула министр.

Так, по обращениям северян в Заполярном возобновлена работа секции самбо, для детей из Печенгского округа организован регулярный подвоз в спортивные секции. В муниципалитетах решены и бытовые вопросы: в детском саду №130 Мурманска восстановлено уличное освещение, для школы в Зареченске подготовлено новое меню питания. Кроме того, по итогам форума 80 самых активных педагогов посетят ведущие предприятия региона, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558335/#&gid=1&pid=1