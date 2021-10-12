По итогам сентября в Мурманской области открыли на 48% больше вакансий, чем год назад

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии, открытые в Мурманской области за последний месяц – количество новых предложений о работе выросло на 48% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Сильнее всего за последний месяц число вакансий изменилось в сфере «Консультирование» - прирост на 28%, в области юриспруденции (23%), а также в сфере закупок (18%). Наименее активно работодатели нанимают в последнее время специалистов в сфере «Автомобильный бизнес», преподавателей, медицинских работников, бухгалтеров и специалистов по страхованию. При этом год к году самый большой спрос зафиксирован на домашний персонал (+183 к сентябрю 2020), на специалистов в сфере «Консультирование» (+169%), начинающих специалистов (+150) и административный персонал (+143).

«Средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области за месяц выросла за месяц почти на 200 рублей и составляет 48761 рублей, что всё равно на 2% ниже, чем среднероссийские предложения работодателей. В то же время недавний опрос hh.ru показал, что 32% жителей Мурманской области, которые находятся сейчас в поиске работы, готовы снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства в короткие сроки. Отметим, что средняя ожидаемая зарплата в Мурманской области сейчас на уровне 49 тысяч рублей. При этом 12% жителей признаются, что у них уже есть подработка, а 28% жителей её активно ищут», - отмечает Екатерина Соловьева, руководитель службы маркетинга hh.ru Северо-Запад.

Добавим, что в целом за 9 месяцев с начала года количество вакансий в Мурманской области выросло на 44%.

Рейтинг* «дорогих» вакансий в топ-3 сфер по приросту рабочих мест за месяц (консультирование, юриспруденция и закупки) в Мурманской области:

юрисконсульт, до 100 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/Gu;

менеджер по закупкам автомобилей с пробегом (ДЦ "Тойота"), до 100 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1bG;

менеджер отдела продаж, г. Мурманск, до 250 000 руб. до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/2RK;

агент по продаже недвижимости, от 100 000 руб. до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/2RL;

менеджер по продажам сервисных услуг, до 150 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/2RM.

* - в рейтинг вошли вакансии, в которых была указана заработная плата.