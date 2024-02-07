По итогам совещания у губернатора «Североморский молочный завод» и молочная ферма «Полярная звезда» заключили соглашение о продолжении сотрудничества

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 5 февраля под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прошло совещание с руководством сельскохозяйственных предприятий региона – «Североморского молочного завода» и молочной фермы «Полярная звезда». Во встрече также приняли участие главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор.

Основной темой обсуждения стало достижение конкретных договоренностей между хозяйственными предприятиями.

По окончании встречи в присутствии губернатора Мурманской области между предприятиями был подписан договор о продолжении сотрудничества.

«В ходе конструктивного диалога вопросы, связанные с дальнейшим взаимодействием предприятий, были урегулированы. Работа «Полярной звезды» будет продолжена в штатном режиме. Также хочу отметить, что всех сложившихся деструктивных действий можно было избежать. Лица, виновные в этой ситуации, будут наказаны. Надеюсь, что подобных случаев больше не возникнет», – отметил глава региона

Прокомментировали итоги переговоров и руководители предприятий.

«Временные трудности преодолены. Мы очень надеемся, что у нас всё будет хорошо, и мы будем дальше вместе работать», – прокомментировал и.о. генерального директора «Североморского молочного завода» Лев Леонов.

«В ходе переговоров мы пришли к выводу, что необходимо заключить временное соглашение. Все стороны довольны, так как установлена та цена, которая всех устраивает на данный момент. Мы надеемся, что мы и дальше будем работать вместе, продолжая наше многолетнее сотрудничество», – подчеркнул директор молочной фермы «Полярная звезда» Казбек Абдурахманов.

Также свою оценку результатам совещания дали министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор.

«У нас сложился конструктивный диалог, в ходе которого обе стороны друг друга услышали, высказали пожелания для дальнейшей работы. Мы зафиксировали определенную цену на сегодняшний момент. Позже мы продолжим переговоры, в результате которых планируем выработать долгосрочное предложение по закупке молока. Мы всегда рука об руку идём с фермерами и сельскохозяйственными предприятиями», – подчеркнула Зинаида Середа.

«Встреча прошла продуктивно. Да, губернатору пришлось включиться в этот вопрос, хоть это спор хозяйствующих субъектов. Конструктивная дискуссия продолжится. Сегодня были выдвинуты ряд предложений от сторон. Хочу отметить, что бизнес можно вести по-разному. Если есть договорные отношения, нужно прежде всего садится за стол переговоров, принимать решения и искать компромиссы. Либо диверсифицировать свой бизнес, искать новые рынки сбыта и другие выходы», – заключила Марта Говор.

Губернатор Андрей Чибис дал поручение создать совместную межведомственную комиссию, куда войдут комитет государственного и финансового контроля Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области, а также руководство сельхозпредприятий. Данная комиссия займётся формированием стратегии развития молочного животноводства на территории региона.

Фото: https://gov-murman.ru