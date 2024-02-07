В честь Международного дня саамов в Мурманске подняли саамский флагПрезидент поручил изучить включение нескольких проектов в план развития Севморпути
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.02.24 11:30

По итогам совещания у губернатора «Североморский молочный завод» и молочная ферма «Полярная звезда» заключили соглашение о продолжении сотрудничества

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 5 февраля под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прошло совещание с руководством сельскохозяйственных предприятий региона – «Североморского молочного завода» и молочной фермы «Полярная звезда». Во встрече также приняли участие главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор. 

Основной темой обсуждения стало достижение конкретных договоренностей между хозяйственными предприятиями. 

По окончании встречи в присутствии губернатора Мурманской области между предприятиями был подписан договор о продолжении сотрудничества.

«В ходе конструктивного диалога вопросы, связанные с дальнейшим взаимодействием предприятий, были урегулированы. Работа «Полярной звезды» будет продолжена в штатном режиме. Также хочу отметить, что всех сложившихся деструктивных действий можно было избежать. Лица, виновные в этой ситуации, будут наказаны. Надеюсь, что подобных случаев больше не возникнет», – отметил глава региона 

Прокомментировали итоги переговоров и руководители предприятий.

«Временные трудности преодолены. Мы очень надеемся, что у нас всё будет хорошо, и мы будем дальше вместе работать», – прокомментировал и.о. генерального директора «Североморского молочного завода» Лев Леонов.   

«В ходе переговоров мы пришли к выводу, что необходимо заключить временное соглашение. Все стороны довольны, так как установлена та цена, которая всех устраивает на данный момент. Мы надеемся, что мы и дальше будем работать вместе, продолжая наше многолетнее сотрудничество», – подчеркнул директор молочной фермы «Полярная звезда» Казбек Абдурахманов. 

Также свою оценку результатам совещания дали министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор. 

«У нас сложился конструктивный диалог, в ходе которого обе стороны друг друга услышали, высказали пожелания для дальнейшей работы. Мы зафиксировали определенную цену на сегодняшний момент. Позже мы продолжим переговоры, в результате которых планируем выработать долгосрочное предложение по закупке молока. Мы всегда рука об руку идём с фермерами и сельскохозяйственными предприятиями», – подчеркнула Зинаида Середа.   

«Встреча прошла продуктивно. Да, губернатору пришлось включиться в этот вопрос, хоть это спор хозяйствующих субъектов. Конструктивная дискуссия продолжится. Сегодня были выдвинуты ряд предложений от сторон. Хочу отметить, что бизнес можно вести по-разному. Если есть договорные отношения, нужно прежде всего садится за стол переговоров, принимать решения и искать компромиссы. Либо диверсифицировать свой бизнес, искать новые рынки сбыта и другие выходы», – заключила Марта Говор. 

Губернатор Андрей Чибис дал поручение создать совместную межведомственную комиссию, куда войдут комитет государственного и финансового контроля Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области, а также руководство сельхозпредприятий. Данная комиссия займётся формированием стратегии развития молочного животноводства на территории региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали в два раза чаще верить в стабильность своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель уволить сотрудника, воспитывающего в одиночку ребёнка до 16 лет? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире15:45«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:15«Невероятная наука». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Искать работу с высокой зарплатой стало проще: топ-3 городов-миллионников по доступности работы с высокой зарплатой-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок незначительно поднимаются, у курса рубля незначительные изменения-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Теперь с гражданами-должниками может взаимодействовать робот-коллектор
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика