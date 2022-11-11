По итогам трёх этапов мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований в лидерах города Апатиты, Кировск и Ковдорский муниципальный округ

Министерством финансов Мурманской области проведён III этап мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований, в ходе которого оценивались показатели, отражающие открытость данных при корректировках решений о бюджетах, размещении информации об исполнении местных бюджетов в текущем финансовом году, осуществлении финансового контроля, а также в отношении инфраструктуры для обеспечения открытости бюджетных данных.

Лидерами по III этапу мониторинга открытости бюджетных данных стали: г. Апатиты – 1-2 место (49 баллов); г. Кировск – 1-2 место (49 баллов); г. Полярные Зори – 3-6 место (47 баллов); ЗАТО г. Североморск – 3-6 место (47 баллов); Ковдорский муниципальный округ – 3-6 место (47 баллов); Печенгский муниципальный округ – 3-6 место (47 баллов).

По итогам трёх этапов лидирующие позиции занимают: г. Апатиты – 1-2 место (132 балла); г. Кировск – 1-2 место (132 балла); Ковдорский муниципальный округ – 3-4 место (129 баллов); Кольский район – 3-4 место (129 баллов).

В ходе очередного этапа мониторинга проводилась оценка: публикации на сайте муниципального образования в сети Интернет актуальной и достоверной информации о внесении изменений в решение о местном бюджете; публикации промежуточной отчётности об исполнении местных бюджетов и аналитических данных; публикации сведений в рамках осуществления финансового контроля; состояния инфраструктуры для обеспеченности бюджетных данных для граждан, а также общественного участия (III квартал текущего финансового года).

Министерство финансов Мурманской области рекомендует муниципальным образованиям продолжить работу по обеспечению открытости бюджетных данных.