По итогам третьего квартала 2022 года Мурманская область заняла 13 место среди регионов страны по переселению граждан из аварийного жилья

Расселение аварийного жилья и развитие жилищного строительства является – один из приоритетов национального проекта «Жильё и городская среда», подчеркнула вчера на заседании регионального правительства первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

За три года реализации программы по расселению граждан из аварийного жилья в Мурманской области нарастающим итогом жилищные условия улучшили 2126 человек, которые покинули 6,5 тысячи кв. метров аварийного жилья. Это 109% от плана. В 2022 году уже 312 жителям региона предоставлена возможность переехать в новые квартиры.

План по вводу жилья ы этом году выполнен опережающими темпами за счёт программы развития индивидуального жилищного строительства «Свой дом в Арктике».

Кроме того, в рамках регионально проекта «Жильё» правительство Мурманской области продолжает обеспечивать инфраструктурой земельные участки, предоставленные на безвозмездной основе многодетным семьям. В 2022 год из регионального бюджета было выделено втрое больше средств – 122,7 млн рублей, благодаря чему к порядка 488 земельных участков в 12 муниципалитетах будет подведена инженерная и транспортная инфраструктура. Работы по 207 участкам уже завершены, ещё по 281 – завершатся до конца года, сообщило региональное Министерство строительства.

Фото: https://gov-murman.ru