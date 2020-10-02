По итогам третьего квартала Кольская АЭС выработала более 6700 млн кВтч электроэнергии

Выработка электроэнергии на Кольской АЭС в сентябре текущего года составила 767,4 млн кВтч. Всего за 9 месяцев 2020 года атомная станция поставила в Единую энергосистему России 6743,3 млн. кВтч электроэнергии. С момента ввода в работу первого энергоблока станции в энергосистему выдано более 436351 млн кВтч электроэнергии.

На Кольской АЭС в работе энергоблоки № 1, 3 и 4. Второй энергоблок - в резерве после окончания планово-предупредительного ремонта. Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1080 МВт. Радиационная обстановка в районе расположения станции находится на уровне естественного природного фона, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.