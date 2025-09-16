По итогам визита в Печенгский округ глава региона сформировал перечень конкретных поручений для органов исполнительной власти

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на прошлой неделе Андрей Чибис провёл рабочую поездку в муниципалитет, в ходе которой оценил ход благоустройства территорий и реализации программы реновации ЗАТО.

Так, в посёлке 19-й километр губернатор проинспектировал выполнение работ в рамках программы реновации.

«На примере посёлка посмотрел, как работает программа реновации ЗАТО. Даже на встрече с главнокомандующим ВМФ Александром Алексеевичем Моисеевым недавно поделился впечатлениями. Там была сложнейшая ситуация, а сейчас — благоустроенные территории, отремонтированные фасады, кровли и подъезды, новая детская площадка, современная тёплая остановка для школьников. Сейчас строим скейт-площадку. Я прошу региональный Минспорт и муниципалитет в следующем году обновить там футбольное поле. А также Минцифры прошу проработать вопрос со связью: с установкой вышки сотовой связи», — подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона поручил Министерству строительства Мурманской области и Фонду капительного ремонта проконтролировать, чтобы все работы по капремонту домов были надлежащим образом завершены.

Также губернатор отметил, что в Заполярном состоялось торжественное открытие нового крытого хоккейного корта на 120 мест с искусственным льдом, современным оборудованием, комфортными раздевалками и пунктом проката.

«Напомню, что дети и родители хоккеистов просили такую ледовую площадку на встречах с жителями в Печенгском округе. И мы в рамках соглашения с «Норникелем» сделали эту арену. У северян появилось классное, современное место для занятий спортом. А старый корт, который был в Заполярном, но с ограничениями по температурному режиму, переехал в Никель, поэтому в посёлке тоже появился крытый хоккейный корт», — подчеркнул глава региона.

Ещё одним поручением стал поиск тренера по фигурному катанию для работы в обновленной ледовой арене в Заполярном. Как отметил Андрей Чибис, этот вопрос также не раз поднимался жителями муниципалитета. Поручение глава региона адресовал региональному Минспорту и программе «Курс на Север».

Отдельное внимание во время поездки уделено встрече с активистками Заполярного и Никеля, которые оказывают поддержку участникам специальной военной операции на передовой. Здесь волонтёры плетут маскировочные сети, собирают продуктовые наборы, шьют форму и производят окопные свечи.

«Качество того, что они производят, впечатляет. Женщины заботятся о наших защитниках, наших героях. Поэтому прошу оказывать всяческую помощь таким объединениям и волонтёрским организациям», — сказал Андрей Чибис.

Также губернатор поручил рассмотреть возможность ремонта фасада Дома детского творчества в Заполярном и фасада музыкальной школы в Никеле за счёт экономии средств по программе реновации.

Все поручения взяты на контроль правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553146/?DATE=10.09.2025#&gid=1&pid=87