По итогам Всероссийского культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети» отмечены три представителя Мурманской области

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации вчера прошла торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети», организованного ФАДН России в августе-сентябре 2020 года. В рамках церемонии состоялась встреча делегации с сенатором Андреем Шевченко.

Парламентарий отметил, что проект, который реализуется Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Совета Федерации, стал ярким событием культурной жизни страны, и выразил уверенность, что круг его участников будет год от года расширяться.

Грамоты за активное участие в проекте, проявленное усердие, энтузиазм и творческие успехи получили 20 участников из 14 регионов страны. Из Мурманской области были отмечены: Александр Кочерин, Алексей Кочерин и Тимофей Гусев.