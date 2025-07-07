По итогам встреч с мурманчанами все обращения берутся на контроль или решаются в оперативном порядке

Три традиционные встречи начальников управлений административных округов заполярной столицы с мурманчанами состоялись на прошедшей неделе.

В ходе встречи с жильцами дома №13 по пр. Связи начальнику управления Октябрьского административного округа Елене Ширшовой рассказали о необходимости ремонта асфальтобетонного покрытия и модернизации контейнерной площадки.

Начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин провёл встречу с жильцами дома № 30а по ул. Челюскинцев, в ходе которой обсудил с ними благоустройство придомовой территории, необходимость покоса травостоя и включение двора в программу ямочного ремонта. На следующий день после встречи траву выкосили. Также жильцам была предоставлена консультация по срокам завершения земляных работ и восстановления зелёной зоны около дома №19 по ул. Загородная.

На встрече в Первомайском округе жильцы дома №32 по ул. Зелёной обратили внимание начальника управления Александра Боянжу на необходимость закраски несанкционированных надписей на подъезде.

Все обращения взяты на контроль или решаются в оперативном порядке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30359&page=1