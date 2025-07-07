КАК СОЗДАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ КРЕДИТА НАЛИЧНЫМИКАК ПРАВИЛЬНО ЗАКРЫТЬ ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ В БАНКЕ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.07.25 13:30

По итогам встреч с мурманчанами все обращения берутся на контроль или решаются в оперативном порядке

Три традиционные встречи начальников управлений административных округов заполярной столицы с мурманчанами состоялись на прошедшей неделе.

В ходе встречи с жильцами дома №13 по пр. Связи начальнику управления Октябрьского административного округа Елене Ширшовой рассказали о необходимости ремонта асфальтобетонного покрытия и модернизации контейнерной площадки.

Начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин провёл встречу с жильцами дома № 30а по ул. Челюскинцев, в ходе которой обсудил с ними благоустройство придомовой территории, необходимость покоса травостоя и включение двора в программу ямочного ремонта. На следующий день после встречи траву выкосили. Также жильцам была предоставлена консультация по срокам завершения земляных работ и восстановления зелёной зоны около дома №19 по ул. Загородная.

На встрече в Первомайском округе жильцы дома №32 по ул. Зелёной обратили внимание начальника управления Александра Боянжу на необходимость закраски несанкционированных надписей на подъезде.

Все обращения взяты на контроль или решаются в оперативном порядке.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30359&page=1

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в рейтинг регионов с самым большим спросом на судостроителей и ремонтников в 2025 году
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире19:30«В. Гости». Познавательная программа (12+)20:15«По половому признаку». Художественный фильм (16+)22:20«Анатомия сердца». Художественный сериал, 1 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)К зарплате в цифровых рублях большинство россиян относится с недоверием-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается почти на 60 копеек, доллар теряет почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)АО «Росатом Энергосбыт» подтвердило свою неизменную приверженность стратегическому партнёрству с правительством Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Коммунальными службами Северного флота проведён комплекс противопожарных мероприятий-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»