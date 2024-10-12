По итогам встречи с губернатором глава Североморска Олег Прасов подал в отставку

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой ЗАТО г. Североморск. По итогам встречи Олег Прасов подал в отставку.

Также глава региона поручил своему заместителю Владимиру Евменькову ввести в Североморске режим повышенной готовности и обеспечить решение проблем, возникших в столице Северного флота в сфере управления жильём.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/