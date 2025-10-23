«Арктика в цифрах 2025»: эволюция российского присутствия в Арктике через призму различных исторических эпохПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В МОСКВЕ БЫСТРО И С ВЫГОДОЙ
По итогам встречи с правительством Мурманской области «Ситиматик» увеличит парк спецтехники для вывоза ТКО - Ольга Вовк

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк совместно с министром энергетики и ЖКХ региона Зинаидой Середой провела рабочую встречу с новым руководителем АО «Ситиматик» Яной Куприковой.

Ольга Вовк призвала новое руководство оперативно заняться повышением качества предоставления коммунальной услуги по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов.

«Мы понимаем, что решение накопившихся проблем потребует определённых усилий и времени, однако жители региона нуждаются в улучшении качества предоставляемых услуг уже сейчас. Поэтому мы ожидаем от нового руководства незамедлительных действий, включая увеличение количества специализированной техники для оперативного вывоза твёрдых коммунальных отходов», — подчеркнула Ольга Вовк.

Яна Куприкова заверила, что компания готова к сотрудничеству и принятию необходимых мер для решения текущих проблем, в том числе усиливает парк специализированных машин для своевременного обслуживания населения в самое ближайшее время.

«Мы искренне благодарны правительству Мурманской области за чрезвычайно конструктивный и открытый диалог. Полностью осознаём остроту ситуации и ответственность, которая лежит на «Ситиматике» как на региональном операторе. Увеличение автопарка – это лишь начальный, тактический шаг. Наша стратегия заключается в качественном, системном улучшении вывоза и модернизации инфраструктуры обращения с отходами в Мурманской области. Для нас принципиально важно выстроить партнёрские отношения с регионом. Партнёрство — это основа для решения любых задач. Уверена, что мы сможем исправить сложившуюся ситуацию и сделать Заполярье чище и комфортнее. Мы готовы приложить для этого все силы», — отметила генеральный директор АО «Ситиматик» Яна Куприкова.

В минувшую пятницу для работы в Мурманской области уже прибыло 3 машины, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555651/#&gid=1&pid=1

