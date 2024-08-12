По итогам выезда Андрея Чибиса в муниципалитеты на прошлой неделе сформирован перечень из 120 поручений

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочих выездов в муниципалитеты на прошлой неделе – в Кольский район и ЗАТО Александровск.

Напомним, в рамках второй рабочей поездки в ЗАТО он осмотрел объекты, модернизированные и создаваемые в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в Оленьей губе и Полярном. Глава региона везде провёл традиционные встречи с жителями и коллективами предприятий.

«По итогам встреч сформирован перечень почти из 120 поручений. Прошу внимательно их отработать. До конца года необходимо сформировать перечень ключевых мероприятий, чтобы мы могли заложить необходимые средства в областной бюджет. Прошу региональное Министерство финансов вместе с муниципалитетами выработать финальное решение. Чтобы понять, сколько стоит реализация данных проектов», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона также отметил, что завтра, 13 августа, запланирован рабочий выезд в Мончегорск. Андрей Чибис позвал всех сотрудников Кольской ГМК прийти на встречу в 14 часов, и жителей города – в 18.30 в ДК «Металлург».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/