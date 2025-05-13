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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.25 14:30

По итогам выезда губернаторского контроля в Апатиты Андрей Чибис поручил разобраться со сложившейся в городе ситуацией по вывозу мусора

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве рассмотрели итоги выезда губернаторского контроля в Апатиты, который состоялся 6 мая. Об итогах выезда доложила заместитель губернатора – руководитель Аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксёнова. По итогам губернатор Андрей Чибис поручил разобраться со сложившейся в городе ситуацией по вывозу мусора.

Всего в ходе выезда проверено более 50 объектов, реализованных в рамках плана «На Севере – жить!».

«В ходе выезда проведён осмотр контейнерных площадок. Большое количество мусора вокруг контейнеров зафиксировано на площадках, расположенных в районе домов №29 по улице Бредова и №4 по улице Фестивальной. Также нарушения были выявлены у дома №9а по улице Козлова, у дома №13 по улице Ленина», – рассказала Надежда Аксёнова.

Губернатор Андрей Чибис поручил профильным ведомствам оперативно разобраться со сложившейся ситуацией.

«Это просто безобразие какое-то. И совершенно очевидно, что это вина регоператора. Алла Павловна, прошу сформулировать предложения по дополнительному соглашению об ответственности, и штрафовать за нарушение нещадно. Привлекайте к административной ответственности, привлекайте природоохранную прокуратуру. Судя по фотографиям, для этого собрана вся доказательная база. Коллеги, это вопрос не только системы мониторинга, нужно, чтобы больно было в моменте. Выявили – привлекли», – сказал Андрей Чибис.

Данная ситуация находится на личном контроле главы региона. Через неделю Андрей Чибис поручил профильные ведомства и главу Апатитов Николая Бову доложить о решении вопроса.

Также в ходе выезда были проверены общественные территории.

«В парке имени Пушкина были выявлены повреждённые или разрушенные элементы деревянных скамеек. На общественной территории по улице Жемчужная, расположенной между домами №8 и №12, часть установленных скамеек имеет повреждения, а также отсутствуют качели. Также там не выполнено восстановление после проведения земляных работ. На территории центральной площади города световая инсталляция имеет значительные дефекты, включая поломки отдельных конструкций, нарушение целостности соединений и крепления деталей. На общественной территории в районе улицы Ферсмана дом №26, благоустроенной осенью 2024 года, обнаружены электрические кабели, выведенные на поверхность, имеются незакреплённые светильники на поверхности», – отметила Надежда Аксёнова.

При осмотре уличной дорожной системы вдоль проезжей части на улице Северная, а также дворе дома №13 на улице Ферсмана зафиксированы брошенные автомобили, которые имеют явные признаки бесхозности.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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