По итогам января Мурманская область вошла в топ-3 регионов СЗФО с наибольшим приростом турпотока

По итогам января наибольший прирост турпотока по Северо-Западу наблюдается в Мурманской и Новгородской областях, а также в Карелии. Об этом сообщил Центр стратегических разработок (ЦСР), опираясь на оперативные данные Росстата.

В Мурманской области прирост турпотока в январе по сравнению с прошлым годом составил 15% (+7,6 тысячи туристов).

Общий турпоток в регионах Северо-Запада России по итогам первого месяца зимы вырос на 2% и составил почти 907 тысяч туристических поездок. Иностранцы в январе путешествовали по регионам «Серебряного ожерелья» активнее, чем годом ранее. По итогам первого зимнего месяца поток интуристов увеличился на 26,4% по сравнению с январем прошлого года.

Как отметил заместитель генерального директора ЦСР Дмитрий Смольников, по России иностранцы также путешествовали активнее, чем годом ранее. Росстат зафиксировал в январе около 400 тысяч интуристов, что почти на 37% больше по сравнению с первым зимним месяцем прошлого года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564111/#&gid=1&pid=1

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
