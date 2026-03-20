По итогам января Мурманская область вошла в топ-3 регионов СЗФО с наибольшим приростом турпотока

По итогам января наибольший прирост турпотока по Северо-Западу наблюдается в Мурманской и Новгородской областях, а также в Карелии. Об этом сообщил Центр стратегических разработок (ЦСР), опираясь на оперативные данные Росстата.

В Мурманской области прирост турпотока в январе по сравнению с прошлым годом составил 15% (+7,6 тысячи туристов).

Общий турпоток в регионах Северо-Запада России по итогам первого месяца зимы вырос на 2% и составил почти 907 тысяч туристических поездок. Иностранцы в январе путешествовали по регионам «Серебряного ожерелья» активнее, чем годом ранее. По итогам первого зимнего месяца поток интуристов увеличился на 26,4% по сравнению с январем прошлого года.

Как отметил заместитель генерального директора ЦСР Дмитрий Смольников, по России иностранцы также путешествовали активнее, чем годом ранее. Росстат зафиксировал в январе около 400 тысяч интуристов, что почти на 37% больше по сравнению с первым зимним месяцем прошлого года.

