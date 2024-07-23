По итогам за январь-июнь 2024 года Мурманская область среди регионов-лидеров по погрузке удобрений по сети РЖД

Экспортные перевозки удобрений по сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в направлении портов в январе-июне 2024 года превысили 14 млн тонн. В том числе в порты Северо-Запада было доставлено 11,9 млн тонн (+26%); Юга — почти 2 млн тонн (+12%); Дальнего Востока — 88 тысяч тонн (рост в 2,8 раза).

Как сообщает телеграм-канал РЖД, в целом экспортные перевозки удобрений по железной дороге в отчётный период выросли на 16,8% — до 16,6 млн тонн.

Всего погрузка удобрений на сети РЖД в первом полугодии составила 33,9 млн тонн (+9,2%). Регионами-лидерами по погрузке стали: Пермский край (9,2 млн тонн, рост в 1,4 раза); Мурманская область (7,4 млн тонн, +4,1%); Новгородская область (2,6 млн тонн, +9%).

Добавим, погрузка на сети РЖД в адрес российских морских портов в первом полугодии 2023 года составила 170,9 млн тонн (+2,4%). В том числе было отправлено 11,2 млн тонн удобрений (+5,7%). Таким образом, в отчётный период текущего года отправки удобрений в морпорты возросли на 25%.