По каким признакам выбрать идеальную работу: жители СЗФО рассказали в опросе

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работающих жителей СЗФО и выяснила, какие факторы при выборе идеальной работы для них наиболее важные: в топ вошли больше 20 различных вариантов.

Абсолютным лидером (63%) у жителей СЗФО (за исключением петербуржцев) при выборе идеального места работы стал элемент «официальное оформление и «белая зарплата». Интересно также и то, что именно жители СЗФО чаще других россиян выбирали именно этот фактор при выборе идеального места работы. На втором месте (54%) по важности в представлении идеального места работы у жителей Северо-Запада – уверенность в стабильности работодателя. На третьем (52%) – возможность соблюдать баланс «работа-личная жизнь».

Совсем с небольшим отрывом (50%) - на идеальном месте работы должна быть конкурентоспособная заработная плата, то есть идеальный работодатель для жителя СЗФО должен предложить ему зарплату примерно в 1,5 раза больше той, что есть сейчас. При этом отметим, что жители СЗФО реже других россиян выбирали высокую зарплату как составляющую идеальной работы. Для сравнения: в среднем по России это выбрали 59%.

Есть и другие варианты ответов респондентов. Так, для некоторых идеальное место работы, когда есть общественная польза от деятельности компании. Для других работа должна быть максимально близка к их хобби.

Интересны результаты опроса в разрезе возраста и гендера. Так, высокая зарплата в больше степени важна для соискателей старшего возраста (55 лет и больше) – именно они в 67% случаев выбирали этот элемент, чем молодые специалисты в возрасте до 24 лет (54%).

Примечательно, что работа в дружеском коллективе наоборот более важна для молодых специалистов (52%), в том время как для возрастных лишь в 37% случаев. Больше других ценят возможность баланса «работа-личная жизнь» респонденты в возрасте до 34 лет, а вот возрастные респонденты (от 45 лет и старше) меньше других (29%). Интересные задачи ценят большинство опрошенных (от 18 до 44 лет): этот элемент выбрал почти каждый второй респондент в этом возрасте. В свою очередь участники опроса от 55 лет и старше меньше заинтересованы в интересных задачах: это важно лишь для 29% опрошенных.

В разрезе гендера: для женщин, прошедших опрос, в топ вошли высокая зарплата, работа в дружеской атмосфере и официальное оформление. Для респондентов-мужчин наиболее важны зарплата, карьерный рост и work-life balance.