По Кольскому полуострову и в Мурманске ожидается сильная жара

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле и в тёплой воздушной массе: местами пройдут кратковременные дожди.

8 июля ожидается влияние циклона с центром на юго-западе Баренцева моря: днём пройдет холодный атмосферный фронт с грозами и порывистым ветром, преобладающая температура воздуха составит +22+27°.

Сегодня, 7 июля, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13+18°, местами до +23°, днём +23+28°, на западе и в центральных районах +30+32°.

Предупреждение

По Мурманской области и в г. Мурманске ожидается сильная жара - максимальная температура воздуха +30+32°.

Оповещение о чрезвычайной пожарной опасности

5-8 июля по Мурманской области ожидается преобладающий V региональный класс пожарной опасности.

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Уровни воды на реках понижаются с интенсивностью 1- 5 см за сутки. На 6 июля уровни воды на реках был выше среднемноголетних уровней летней межени на 5- 55 см (на р. Умба - выше на 101 см ). Горизонты большинства водохранилищ ниже НПУ на 4- 20 см , уровень Кумского водохранилища выше НПУ на 1- 5 см .

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 13-21°, на горных реках 6-9°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 6 июля в 8 часов мск была равна 21°.