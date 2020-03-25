По ком звонит колокол? 24 марта незаметно прошёл Всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. На общем фоне информационной истерии по пандемии коронавируса, про эту важную дату как-то забыли. Интересно, а будет ли утверждён Всемирный день борьбы с COVID-19?

Если новый вирус стал волновать нас только с декабря прошлого года, то туберкулез сопровождает человечество на протяжении тысячелетий. По данным ВОЗ, палочкой Коха, вызывающей заболевание, инфицирована треть населения Земли. Российские учёные говорят, что ею могут быть заражены до 99% жителей страны. Но при хорошем иммунитете человек даже не узнает, что в его организм попала микробактерия. Если иммунитет слабый, инфекция может обосноваться в каком-либо органе. У 9 из 10 заразившихся срабатывает иммунитет, и возбудитель находится в спящем состоянии. Однако у одного он будет развиваться и может проснуться через 10 или 30 лет - когда работа иммунной системы даст сбой.

Большому риску подвергаются люди с иммунодефицитом и некоторыми другими хроническими заболеваниями. При этом многие факторы, провоцирующие заболевание, знакомы большинству жителей мегаполиса. Врачи составили портрет среднестатистического больного туберкулезом.

«Чаще всего это молодой человек 24-35 лет, который ведёт активный образ жизни, и при этом, возможно, перерабатывает. У него есть средства хорошо питаться, но нет на это времени. То есть, он мало спит и нерегулярно питается, плюс стрессы на работе. Ещё, конечно, должна быть встреча с инфекцией, которая могла произойти, когда угодно, даже 10 лет назад. Но просыпается эта инфекция в организме, когда у человека падает иммунитет. По любой причине: из-за болезни, переутомления, стресса», — рассказала «Медновостям» главный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.

Если инфекция становится активной, то в 90% случаев она поражает лёгкие, хотя может развиться также и в любой другой части тела. Пострадать могут кости и суставы, почки, мозг.

Вам это сегодня ничего не напоминает? А почему это COVID-19 стал для нас более опасен, чем палочка Коха? При этом, как утверждают специалисты, полностью защититься от туберкулезной инфекции нельзя, но можно предотвратить развитие болезни или постараться выявить её на ранней стадии.

Благодаря своевременной диагностике и эффективному лечению туберкулеза в период с 2000 по 2018 год смертность от заболевания по всему миру снизилась на 42%, всего удалось спасти 58 млн человек.

В России также удалось снизить уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза. Преимущественно (почти 62%) туберкулезом болеют люди трудоспособного возраста - от 18 до 44 лет. По данным Роспотребнадзора, в России в 2018 году такой диагноз был поставлен более 61,5 тысячи человек, что на 7,7% меньше по сравнению с 2017 годом (70,5 тысячи). Смертность в 2018 году снизилась до 5,1 случая на 100 тысяч населения (в 2017 году — 6,2 на 100 тысяч).

При всем при этом туберкулез продолжает оставаться одной из социально значимых для России болезней. Тем более, что сейчас фтизиатры столкнулись с новыми проблемами — множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза.

Всемирная организация здравоохранения в конце 2018 года опубликовала доклад, в котором призывает к международной мобилизации в борьбе с туберкулезом. Как утверждает ВОЗ, сейчас туберкулезом заражено около 25% жителей планеты!

Представители ВОЗ считают, что люди недостаточно знают о заболевании, его распространении и лечении, а кроме того, система регистрации заболевших несовершенна. Около 30% заболевших туберкулезом пациентов не были поставлены на учёт.

В 2017 году туберкулезом заболели 10 млн человек, а 1,6 млн зараженных умерли от этого заболевания.

Самая серьезная проблема на пути ликвидации заболевания – распространение туберкулеза с лекарственной устойчивостью. Это приводит к тому, что с заболеванием не удается справиться, назначая препараты первой линии, например, рифампицин. Появляются и штаммы, при борьбе с которыми не помогают и комбинации препаратов.

Туберкулез входит в десятку самых опасных болезней, на которые приходится наибольшее число смертей по всему миру. Среди инфекционных заболеваний (то есть тех, что вызываются бактериями и вирусами, - в отличие, например, от рака или инфаркта) он и вовсе является бесспорным лидером, ежегодно убивая более миллиона пациентов.

Согласно последнему докладу ВОЗ, в 2018 году туберкулез каждый день уносил в среднем по 4000 жизней, став причиной 1,5 миллиона смертей.

При этом общее число заболевших за год увеличилось примерно на 10 миллионов человек - это сравнимо с населением Швеции, Португалии или Азербайджана.

По данным ВОЗ, за последний год туберкулезом в России заболели почти 80 тысяч человек, причём около 1000 из них до сих пор не знают о своем диагнозе. Нужно отметить, что приведенные в докладе цифры несколько отличаются от предварительных официальных данных российского Минздрава: в марте там утверждали, что в минувшем году было выявлено 65 тысяч новых случаев болезни. Число россиян, погибших от туберкулеза за тот же период, ВОЗ оценивает на уровне 10 тысяч человек.