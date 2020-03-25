Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 1090 жителей региона находятся на самоизоляции8 (8152) 477-931 - открыта «горячая линия» по коронавирусной инфекции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.20 10:00

По ком звонит колокол? 24 марта незаметно прошёл Всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. На общем фоне информационной истерии по пандемии коронавируса, про эту важную дату как-то забыли. Интересно, а будет ли  утверждён Всемирный день борьбы с COVID-19?

Если новый вирус стал волновать  нас только с декабря прошлого года, то туберкулез сопровождает человечество на протяжении тысячелетий. По данным ВОЗ, палочкой Коха, вызывающей заболевание, инфицирована треть населения Земли. Российские учёные говорят, что ею могут быть заражены до 99% жителей страны. Но при хорошем иммунитете человек даже не узнает, что в его организм попала микробактерия. Если иммунитет слабый, инфекция может обосноваться в каком-либо органе. У 9 из 10 заразившихся срабатывает иммунитет, и возбудитель находится в спящем состоянии. Однако у одного он будет развиваться и может проснуться через 10 или 30 лет - когда работа иммунной системы даст сбой.

Большому риску подвергаются люди с иммунодефицитом и некоторыми другими хроническими заболеваниями. При этом многие факторы, провоцирующие заболевание, знакомы большинству жителей мегаполиса. Врачи составили портрет среднестатистического больного туберкулезом.

«Чаще всего это молодой человек 24-35 лет, который ведёт активный образ жизни, и при этом, возможно, перерабатывает. У него есть средства хорошо питаться, но нет на это времени. То есть, он мало спит и нерегулярно питается, плюс стрессы на работе. Ещё, конечно, должна быть встреча с инфекцией, которая могла произойти, когда угодно, даже 10 лет назад. Но просыпается эта инфекция в организме, когда у человека падает иммунитет. По любой причине: из-за болезни, переутомления, стресса», — рассказала «Медновостям» главный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.

Если инфекция становится активной, то в 90% случаев она поражает лёгкие, хотя может развиться также и в любой другой части тела. Пострадать могут кости и суставы, почки, мозг.

Вам это сегодня ничего не напоминает? А почему это COVID-19 стал для нас более опасен, чем палочка Коха? При этом, как утверждают специалисты, полностью защититься от туберкулезной инфекции нельзя, но можно предотвратить развитие болезни или постараться выявить её на ранней стадии.

Благодаря своевременной диагностике и эффективному лечению туберкулеза в период с 2000 по 2018 год смертность от заболевания по всему миру снизилась на 42%, всего удалось спасти 58 млн человек.

В России также удалось снизить уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза. Преимущественно (почти 62%) туберкулезом болеют люди трудоспособного возраста - от 18 до 44 лет. По данным Роспотребнадзора, в России в 2018 году такой диагноз был поставлен более 61,5 тысячи человек, что на 7,7% меньше по сравнению с 2017 годом (70,5 тысячи). Смертность в 2018 году снизилась до 5,1 случая на 100 тысяч населения (в 2017 году — 6,2 на 100 тысяч).

При всем при этом туберкулез продолжает оставаться одной из социально значимых для России болезней. Тем более, что сейчас фтизиатры столкнулись с новыми проблемами — множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза.

Всемирная организация здравоохранения в конце 2018 года опубликовала доклад, в котором призывает к международной мобилизации в борьбе с туберкулезом. Как утверждает ВОЗ, сейчас туберкулезом заражено около 25% жителей планеты!

Представители ВОЗ считают, что люди недостаточно знают о заболевании, его распространении и лечении, а кроме того, система регистрации заболевших несовершенна. Около 30% заболевших туберкулезом пациентов не были поставлены на учёт.

В 2017 году туберкулезом заболели 10 млн человек, а 1,6 млн зараженных умерли от этого заболевания.

Самая серьезная проблема на пути ликвидации заболевания – распространение туберкулеза с лекарственной устойчивостью. Это приводит к тому, что с заболеванием не удается справиться, назначая препараты первой линии, например, рифампицин. Появляются и штаммы, при борьбе с которыми не помогают и комбинации препаратов.

Туберкулез входит в десятку самых опасных болезней, на которые приходится наибольшее число смертей по всему миру. Среди инфекционных заболеваний (то есть тех, что вызываются бактериями и вирусами, - в отличие, например, от рака или инфаркта) он и вовсе является бесспорным лидером, ежегодно убивая более миллиона пациентов.

Согласно последнему докладу ВОЗ, в 2018 году туберкулез каждый день уносил в среднем по 4000 жизней, став причиной 1,5 миллиона смертей.

При этом общее число заболевших за год увеличилось примерно на 10 миллионов человек - это сравнимо с населением Швеции, Португалии или Азербайджана.

По данным ВОЗ, за последний год туберкулезом в России заболели почти 80 тысяч человек, причём около 1000 из них до сих пор не знают о своем диагнозе. Нужно отметить, что приведенные в докладе цифры несколько отличаются от предварительных официальных данных российского Минздрава: в марте там утверждали, что в минувшем году было выявлено 65 тысяч новых случаев болезни. Число россиян, погибших от туберкулеза за тот же период, ВОЗ оценивает на уровне 10 тысяч человек.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Александр
23.03.20 19:33
На просроченные платежи квартиросъемщикам начисляют пени, а с УК при плохой работе - как с гуся вода. Представьте, что все руководители школ, садов, магазинов и т.д. будут принимать меры по улучшению
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
Ирина
23.03.20 09:15
В договоре УК прописано, что они должны делать, чтобы придомовая территория находилась в надлежащем состоянии. Жильцы каждый месяц платят за услуги, которые должны получить от УК. Недополучение эти
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
Александр
23.03.20 08:49
Бывший , будущий представитель УК " Севжилсервис" вдруг стал вирусологом и экономистом и рассказывает на ТВ о том , что он , что то , где то от кого то услышал. И мастерски раздает советы. БРАВО. Наве
Комментарий к новости:ИТОГИ: Наперекор страхам по COVID-19, или Кризис - это всегда новые возможности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области платят хорошие зарплаты!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 1,3 рубля, доллар теряет почти 1,1 рубля-PRO Энергетику (18+)«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Депутаты пенсионный возраст россиян подняли, а теперь думают, как отпустить на заслуженный отдых ненужных экономике предпенсионеров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 010 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика