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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.22 15:30

По льготной программе Корпорации МСП и ЦБ РФ снова можно получить средства на оборотные цели и снизить ставки по ранее выданным кредитам

Корпорация МСП и Банк России меняют условия совместной программы стимулирования кредитования (ПСК «Инвестиционная»). Помимо инвестиционных, заёмщики вновь смогут получать средства на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов, как это было до марта 2022 года. Одновременно снижена ставка по кредитам в рамках программы, которая не сможет превышать ключевую больше чем на 3%. Сейчас она составляет до 12,5% годовых.

По ранее выданным кредитам банки-партнеры обязаны в течение месяца снизить ставки. Для этого они будут заключать дополнительные соглашения с клиентами или направлять уведомление о снижении ставки.

«Это решение принято с учётом положительных изменений в экономике и должно стимулировать активность бизнеса. Мы видим повышенный спрос именно на оборотные кредиты, и вместе с ЦБ теперь будем предоставлять такую возможность. Также меняется кредитная ставка. В начале весны регулятор отвязал её от ключевой и зафиксировал. Тогда это было крайне необходимо, чтобы она не устремилась резко вверх, и позволило оставить заемные средства доступными для бизнеса», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что если банки не будут снижать ставки, то предпринимателям необходимо обратиться через «Сервис 360°», и корпорация будет разбираться в ситуации.

Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трёх лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров. Заемные средства можно направлять на инвестиции, пополнение оборота или рефинансирование другого кредита, полученного по более высокой ставке. Для самозанятых лимит составляет до 500 тысяч рублей, малый и средний бизнес могут получить от 3 млн до 1 млрд рублей.

В рамках программы ПСК в 2022 году выдано более 4 тысяч кредитов на общую сумму 84,4 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, при нехватке или отсутствии залога для получения заемных средств предприниматели могут воспользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП. В этом случае 50% риска предпринимателя возьмет на себя Корпорация, а поручительство будет выдано в одном окне банка в момент получения кредита. Также возможно совмещение «зонтичного» поручительства и поручительства региональных гарантийных организаций (РГО). В этом случае покрытие составит до 90% для молодых и начинающих предпринимателей, для всех остальных – до 70%.

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