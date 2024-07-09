По мнению каждого восьмого россиянина, неудачи в любви способствуют карьерному росту

«Чтобы забыться — с головой в работу», — 12% россиян уверены, что безответная любовь может способствовать карьерному росту. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Три года назад только 17% работодателей считали, что влюблённость не влияет на работоспособность сотрудников. Сейчас такого мнения придерживаются в два раза чаще (33%). Каждый четвёртый работодатель (24%) утверждает, что влюблённость положительно сказывается на трудоспособности, а каждый пятый (18%) — что отрицательно.

Сотрудники чаще говорят о том, что зависимость между влюбленностью и результатами работы существует. Каждый второй россиянин считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру: 4 из 10 респондентов (41%) уверены, что это скорее препятствует профессиональному развитию, а 12% отмечают, что скорее способствует. 31% опрошенных считает, что неудачи на личном фронте не влияют на достижения в работе.

Взаимосвязь между счастливой любовью и карьерой видят ещё больше россиян (63%): 6 из 10 опрошенных (58%) отмечают, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию, а 5% — что скорее препятствуют. 25% респондентов говорят, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.

Если о том, что счастливая любовь помогает строить карьеру, говорят одинаково часто и мужчины, и женщины, то вот мнение о том, что несчастная любовь может стать стимулом для карьерного роста, популярнее среди женщин (14% против 10% среди мужчин). Мужчины же чаще убеждены в пагубном влиянии безответных чувств на профессиональный успех (45% против 37% среди женщин).

Время проведения опроса: 24 июня — 4 июля 2024 года.