В Мурманске состоится День приёма предпринимателейПОКУПКА ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ: МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.02.25 14:00

По мнению россиян, достойная пенсия — 50 тысяч рублей в месяц

Россияне считают достойной пенсию в размере 49600 рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

С 1 января поменялась предельная сумма для начисления страховых взносов. Для получения максимального количества пенсионных баллов за год необходимо зарабатывать не менее 230 тысяч рублей в месяц. Чем больше баллов, тем больше будет пенсия.

О какой же пенсии мечтают россияне?

Согласно опросу, размер достойной пенсии на сегодняшний день составляет 49600 рублей, что на 1500 рублей или 3% больше, чем в июне 2024 года. Чем старше респонденты, тем выше сумма приемлемой пенсии: молодые люди до 25 лет считают достаточным уровнем 47400 рублей, в то время как средние запросы россиян старше 45 лет — 50200 рублей.

Чем выше уровень дохода у граждан, тем выше их ожидания относительно достойной пенсии. Так, людям с доходом до 50 тысяч рублей в месяц достаточно в среднем 45900 рублей, а тем, кто получает от 100 тысяч рублей, — 51000 рублей.

Москвичи и петербуржцы считают приемлемой пенсию в размере 52400 и 51700 рублей соответственно. Третье место по размеру пенсионных ожиданий занимает Хабаровск с суммой в 50000 рублей. На четвертом и пятом местах расположились Тюмень (49700 рублей) и Ростов-на-Дону (49600 рублей). Относительно скромные запросы оказались у жителей Астрахани (45200), Ярославля (46100) и Новокузнецка (46200 рублей).

По сравнению с июнем 2024 года, пенсионные ожидания больше всего выросли в Ижевске (+5,3%), Волгограде (+4,1%) и Кемерове (+3,4%).

Время проведения опроса: 10 января — 25 февраля 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что нужно знать бизнесу о новом порядке подачи документов в Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)По мнению россиян, достойная пенсия — 50 тысяч рублей в месяц-PRO Валюту (16+)Доллар США дорожает к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Глава города Юрий Сердечкин провёл встречу с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В марте нас ждёт много новых законодательных изменений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика