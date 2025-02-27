По мнению россиян, достойная пенсия — 50 тысяч рублей в месяц

Россияне считают достойной пенсию в размере 49600 рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

С 1 января поменялась предельная сумма для начисления страховых взносов. Для получения максимального количества пенсионных баллов за год необходимо зарабатывать не менее 230 тысяч рублей в месяц. Чем больше баллов, тем больше будет пенсия.

О какой же пенсии мечтают россияне?

Согласно опросу, размер достойной пенсии на сегодняшний день составляет 49600 рублей, что на 1500 рублей или 3% больше, чем в июне 2024 года. Чем старше респонденты, тем выше сумма приемлемой пенсии: молодые люди до 25 лет считают достаточным уровнем 47400 рублей, в то время как средние запросы россиян старше 45 лет — 50200 рублей.

Чем выше уровень дохода у граждан, тем выше их ожидания относительно достойной пенсии. Так, людям с доходом до 50 тысяч рублей в месяц достаточно в среднем 45900 рублей, а тем, кто получает от 100 тысяч рублей, — 51000 рублей.

Москвичи и петербуржцы считают приемлемой пенсию в размере 52400 и 51700 рублей соответственно. Третье место по размеру пенсионных ожиданий занимает Хабаровск с суммой в 50000 рублей. На четвертом и пятом местах расположились Тюмень (49700 рублей) и Ростов-на-Дону (49600 рублей). Относительно скромные запросы оказались у жителей Астрахани (45200), Ярославля (46100) и Новокузнецка (46200 рублей).

По сравнению с июнем 2024 года, пенсионные ожидания больше всего выросли в Ижевске (+5,3%), Волгограде (+4,1%) и Кемерове (+3,4%).

Время проведения опроса: 10 января — 25 февраля 2025 года.