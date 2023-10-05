По мнению россиян, достойная зарплата учителя должна составлять 95 тысяч рублей в месяц

По данным Росстата, средняя заработная плата учителя в России на июнь 2023 года составляла 65 тысяч рублей в месяц (без учёта доплат за классное руководство). Россияне же считают достойной сумму выше фактической почти в 1,5 раза. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

28% россиян хотели бы, чтобы учителя зарабатывали от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. 23% опрошенных назвали достойной зарплату в 80—100 тысяч рублей. 17% уверены, что педагоги школ должны получать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, работая на 1 ставку. Таким образом, средняя величина зарплаты учителей, которую россияне назвали достойной, составляет 95 тысяч рублей в месяц.

Мужские оценки достойной зарплаты выше женских: 100 и 90 тысяч рублей соответственно. Россияне до 35 лет считают достойной сумму в 90 тысяч рублей, а те, кто старше, — 100 тысяч. Представления о том, сколько должен зарабатывать школьный учитель, растут с увеличением размера дохода респондентов.

Жители столицы назвали достойной зарплату в 125 тысяч рублей в месяц, в то время как данные Мосстата за июнь рассказывают о средней зарплате учителя в Москве в размере 135 тысяч.

По данным официальной статистики, среднемесячная заработная плата педагогов школ Санкт-Петербурга равна 73 тысячам рублей. Жители Северной столицы считают достойной зарплату в 100 тысяч рублей.

Время проведения опроса: 1—4 октября 2023 года.