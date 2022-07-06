По мнению россиян, к 1 сентября доллар вырастет на 15%, а евро — на 30% по отношению к рублю

Народный прогноз к 1 сентября: 61,67 рубля за доллар и 73,61 рубля за евро. За динамикой курса американской валюты следит каждый четвертый, европейской — лишь каждый пятый. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За новостями о динамике курса доллара следят 27% россиян, а, например, в начале пандемии в марте 2020 года, таковых было 36%. Стоимость евро сегодня интересует лишь 20% опрошенных.

Мужчины следят за перипетиями на валютной бирже чаще женщин. Интерес к динамике курсов растет с увеличением уровня доходов респондентов.

Народный прогноз предрекает доллару и евро рост к 1 сентября. Так, по средним расчётам стоимость американской валюты вырастет до 61,67 рубля, европейской — до 73,61 рубля (+15 и 30% соответственно к курсам ЦБ на 4 июля). При этом среднестатистический россиянин уже не верит в возможность увеличения курса до пиковых значений, которые мы наблюдали в период локдауна. Поживём — увидим: относительно курса на 10 января этого года народный прогноз оказался неточным: доллар стоил почти на 7 рублей ниже предсказанного, евро — на 8 рублей.