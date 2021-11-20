По мнению россиян, работоспособность повышают самодисциплина, ЗОЖ и умение отдыхать

По мнению россиян, повышению работоспособности помогают самодисциплина, ЗОЖ и хороший сон. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В топ-3 привычек, которые способствуют росту работоспособности, по мнению россиян, входят организованность (21%), занятия спортом и ведение здорового образа жизни (15%), а также достаточное количество сна ежедневно (13%).

12% считают, что на повышении работоспособности положительно сказывается привычка доводить начатое до конца, 11% — трудолюбие, 8% — ответственный подход к делу.

5% уверяют, что как ничто другое на работоспособность влияет привычка к высокому уровню дохода. Еще 5% — внимательный подход ко всему. 4% назвали полезной привычку относиться ко всему с оптимизмом.

По 3% уверены, что работоспособность растет у тех, кто привык не нервничать по пустякам, быть активным, коммуникабельным и любит учиться.

Женщины значительно чаще мужчин говорили о взаимосвязи работоспособности и самодисциплины, а также ответственного подхода к делу.