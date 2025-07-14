По мнению россиян, за помощью в трудоустройстве лучше всего обращаться к друзьям и коллегам

За помощью в трудоустройстве россияне чаще всего предпочитают обращаться к друзьям и коллегам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Кто из личного окружения может помочь в поиске работы?

38% россиян рассчитывают на друзей и знакомых. Каждый пятый (20%) полагается на бывших и нынешних коллег, 14% — на свою вторую половину, 13% — на однокурсников, 4% — на одноклассников.

10% рассчитывают на родителей, 8% — на других родственников.

Обратиться за содействием к бывшему руководству могут 9% респондентов.

37% предпочитают искать работу самостоятельно, не надеясь на окружение.

Женщины чаще мужчин ждут помощи от партнёра по жизни (15% против 12% соответственно). Мужчины же чаще рассчитывают на бывших одноклассников (7% против 2% среди россиянок).

Молодёжь до 35 лет чаще тех, кто старше, привлекает для поиска работы широкий круг своих контактов: каждый второй ищет помощи у друзей (52%), каждый четвертый (23%) — у однокурсников, а каждый пятый обращается к коллегам или второй половине.

Лишь 3 из 10 надеются только на себя, для сравнения, среди россиян от 35 до 45 лет не считают нужным обращаться за помощью к своему окружению — 52%, а среди тех, кому от 45 лет, — 43%.

Больше всего же тех, кто считает наиболее эффективным самостоятельный поиск работы, среди россиян со средним профессиональным образованием (56%). Респонденты с высшим гораздо чаще считают возможным задействовать все свои социальные связи.

Время проведения опроса: 30 июня — 1 июля 2025 года.