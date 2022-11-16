В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова. Депутаты обсудили проект областного бюджета на 2023 год и последующий плановый период в рамках профильных направлений деятельности комитета.

- В бюджете предусмотрены статьи расходов, которые требуют нашего пристального внимания - компенсация ресурсоснабжающим организациям, продолжение строительства жилья в муниципальных образованиях, - пояснил Михаил Павлов. – Заложена поддержка и на строительство индивидуального жилья для жителей, продолжится реализация программы «Свой дом в Арктике». Также в следующем году продолжится благоустройство дворов и появление новых общественных пространств, предусмотрены средства для победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды малых для малых городов и исторических поселений.

На реализацию государственной программы «Комфортное жильё и городская среда в 2023 году планируется направить почти 14,5 миллиарда рублей.

Планируются расходы на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям.

Депутаты заострили внимание на вопросах, связанных с подготовкой к отопительному сезону. На финансовое обеспечение затрат организациям в связи с производством (реализацией) тепловой энергии планируется свыше 5 миллиардов рублей.

Отмечалось, что заложенных в бюджете средств достаточно для бесперебойного прохождения осенне-зимнего сезона. При этом, по мнению заместителя председателя Думы Евгения Никоры, сейчас крайне сложно прогнозировать динамику цен на топочный мазут. Областные законодатели планируют более детально обсудить вопросы, связанные с финансированием теплоснабжающих предприятий.

Комитет поддержал принятие законопроекта в первом чтении.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26345/