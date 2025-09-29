По мнению жильцов дома №8 по переулку Арктическому в Мурманске, их управляющая компания не выполняет своих обязательств

В областном центре продолжаются выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

На прошлой неделе исполняющий обязанности начальника управления Октябрьского округа Павел Воронин провёл встречу с жителями около дома №4 по проезд Рыбный. Темой обсуждения стала необходимость устранения течи в потолке одной из квартир, а также ремонт инженерных коммуникаций и трубопровода в доме №14 по улице Октябрьская.

В Ленинском округе исполняющий обязанности начальника управления Вера Павлова и депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалёва провели встречу с горожанами около дома №16/20 по улице Ушакова. Жильцы выразили недовольство работой управляющей компании, отсутствием уборки в подъездах и рассказали о необходимости ремонта входных групп и оконных рам. Также они отметили плохое санитарное и техническое состояние подвального помещения и сетей водоотведения в квартирах, а также попросили провести ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда.

Жильцы дома №5/1 попросили сделать герметизацию межпанельных швов, отрегулировать отопление, провести дератизацию и убрать с дворовой территории разукомплектованный автомобиль.

Об необходимости ремонта кровли сообщили жители дома №18 по улице Нахимова.

По мнению жильцов дома №8 по переулку Арктическому, их управляющая компания не выполняет своих обязательств: отсутствует уборка в подъездах и протекает кровля.

На встрече начальника управления Первомайского округа Александра Боянжу с жильцами дома №15 по улице Крупской основное внимание было уделено вопросам благоустройства и содержания придомовой территории.

Все обращения взяты на контроль, некоторые решены оперативно. На этой неделе установлена дополнительная урна около остановки «Улица Радищева»

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30928&page=1