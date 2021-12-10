Мурманская область. Арктика (16+)10.12.21 08:00
По Мурманской области - снег, изморозь. Ветер умеренный, на северо-западе сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 10 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона с центром в районе Вологды: ночью сохранится холодная погода, днём температура воздуха -10-15°, в центральных районах до -20°.
11 декабря ожидается небольшой снег, местами порывистый ветер, постепенное повышение температуры воздуха.
Сегодня, 10 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный, на северо-западе сильный. Температура воздуха ночью -14-19°, при прояснениях -22-27°, днём -8-13°, местами -13-18°. Гололедица.
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