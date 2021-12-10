По Мурманской области - снег, изморозь. Ветер умеренный, на северо-западе сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона с центром в районе Вологды: ночью сохранится холодная погода, днём температура воздуха -10-15°, в центральных районах до -20°.

11 декабря ожидается небольшой снег, местами порывистый ветер, постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 10 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный, на северо-западе сильный. Температура воздуха ночью -14-19°, при прояснениях -22-27°, днём -8-13°, местами -13-18°. Гололедица.