Мурманская область. Арктика (16+)01.04.24 08:00
По Мурманской области 1 апреля ожидается понижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области ожидается снег различной интенсивности. 1 апреля ожидается понижение температуры воздуха.
Сегодня, 1 апреля, будет облачная, ночью с прояснениями погода. Временами снег, днём местами сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях до -20°, днём -2-7°. Гололедица.
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