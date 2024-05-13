Мурманская область. Арктика (16+)13.05.24 08:00
По Мурманской области 13 мая ожидается небольшое повышение температуры воздуха в дневные часы
Как сообщает Мурманское УГМС, с усилением влияния циклона на погоду нашего региона интенсивность осадков увеличится, в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер.
13 мая ожидается небольшое повышение температуры воздуха в дневные часы.
Сегодня, 13 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью от -3 до +2º, при прояснении до -8º, днём +3+8°. Ночью местами гололедица.
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