По Мурманской области 15-16 сентября при прояснениях ожидаются заморозки до -3°

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-16 сентября погоду Кольского полуострова будет определять малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. В этот период по Мурманской области ночная температура воздуха составит +2+8°, 15-16 сентября при прояснениях заморозки до -3°, днём воздух прогреется до +7+13°. Местами пройдут дожди.

Сегодня, 14 сентября, облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8º, днём +7+12°.

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В течение прошедшей недели на реках сохранялось понижение водности. В отдельные дни, после выпадения осадков, на реках Туманная, Поной (Каневка), Варзуга, Умба, Ёна и Тумча отмечалось повышение уровней воды, интенсивностью 1-4 см в сутки.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 2-29 см, на реках Поной, Чаваньга и Варзуга ниже на 4-21 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 10-16°, на горных реках 6-8°C.