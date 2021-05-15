Мурманская область. Арктика (16+)15.05.21 08:00
По Мурманской области 17 мая ожидается повышение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, 15 и 16 мая погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +2+7°, на юге области до +8+13°.
17 мая ожидается повышение температуры воздуха.
Сегодня, 15 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +2+7°, на юге +7+12°. Ночью местами гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
14.05.21 20:15
Е.Федоров! Это тот, кто голосовал за увеличение пенсионного возраста, за повышение тарифов и налогов, ввоз ГМО и пальмового масла в Россию, за снижение расходов в бюджете на медицину и образование. Вс
Михаил
14.05.21 17:55
Есть другое предложение: чтобы пенсионеры с хорошим северным стажем не нуждались в дополнительном доходе, местные власти должны им дать приличную надбавку к пенсии. Тогда и рабочие места для молодежи
Елена
14.05.21 17:25
Ужасно. это трагедия для семьи, в первую очередь. Желаю молодому человеку скорейшего выздоровления. Надеюсь, что при новом начальстве действительно будут разбираться в произошедшем, а не как в декабр
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