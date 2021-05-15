По Мурманской области 17 мая ожидается повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 и 16 мая погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +2+7°, на юге области до +8+13°.

17 мая ожидается повышение температуры воздуха.

Сегодня, 15 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +2+7°, на юге +7+12°. Ночью местами гололедица.