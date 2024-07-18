Как сообщает Мурманское УГМС, 18-20 июля наш регион по-прежнему будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области 18-19 июля ожидается местами небольшой дождь, 20 июля - без существенных осадков.

Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +20+26°, 18-19 июля на востоке области +16+22°.

Сегодня, 18 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +21+26°, на востоке области +17+22°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

По Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности:

18-22 июля в Печенгском районе и на западе Кольского района;

19-22 июля в районе г. Апатиты и г. Кировск;

21-22 июля в районе Мурманска и на востоке Кольского района.

По Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности:

18 июля в районе г. Апатиты и г. Кировск;

18-20 июля в районе Мурманска и на востоке Кольского района;

18-22 июля в районе г. Мончегорск, г. Оленегорск, в Ловозерском и Ковдорском районах;

19-22 июля в районе г. Полярные Зори.

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За прошедшую неделю уровни воды на большинстве рек понизились на 3-31 см. На фоне общего понижения уровней воды, после выпавших осадков, на большинстве рек области отмечались кратковременные повышения уровней воды интенсивностью 1-11 см в сутки.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 8-45 см, на реках Поной и Умба на 77-78 см.

На 17 июля температура воды на большинстве водных объектов на большинстве рек равна 14-21°, на горных реках 6-8°, на водохранилищах 16-19°.