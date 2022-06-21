Мурманская область. Арктика (16+)21.06.22 08:00
По Мурманской области 21 июня существенных осадков не ожидается
Как сообщает Мурманское УГМС, 21-23 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Гренландском и Норвежском морях. По Мурманской области 21 июня существенных осадков не ожидается.
22 и 23 июня местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +13+19°.
Сегодня, 21 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +13+19°.
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Последние комментарии
STariK
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Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
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Д.О. Вернер
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