Как сообщает Мурманское УГМС, 21-23 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Гренландском и Норвежском морях. По Мурманской области 21 июня существенных осадков не ожидается.

22 и 23 июня местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +13+19°.

Сегодня, 21 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +13+19°.