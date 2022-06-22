Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Гренландском и Норвежском морях. По Мурманской области 22 и 23 июня местами пройдёт дождь

Сегодня, 22 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +13+18°.

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Прошедшая неделя была дождливой, вследствие чего на большинстве рек отмечалось увеличение водности. На реках Кола, Кица, Куреньга, Поной (с.Краснощелье), Ена и Тумча уровни воды за прошедшую неделю повысились на 3- 45 см.

Температура воды на реках за неделю понизилась на 3- 6°, на горных реках - в среднем на 0,5°, на водохранилищах – на 2-4°.