Как сообщает Мурманское УГМС, 23-25 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области 23-24 июля сохранится жаркая без осадков погода: днём температура воздуха +23+29°, местами на западе и в центральных районах +30+32°.

25 июля в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, температура воздуха в дневные часы составит: на севере области +20+25°, на юге +24+29°.

Сегодня, 23 июля, будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный слабый. Температура воздуха +24+29°, на западе области местами до +32°.