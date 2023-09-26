По Мурманской области 26 сентября и в течение суток 27 сентября дождь пройдёт лишь в отдельных районах

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 сентября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Норвежского моря на юг Баренцева моря. Ночью 26 сентября по Мурманской области ожидаются обильные осадки, связанные с прохождением атмосферных фронтов, днём 26 сентября и в течение суток 27 сентября дождь пройдёт лишь в отдельных районах.

26-27 сентября в нашем регионе ожидается местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +10+15°.

28 сентября по Мурманской области местами пройдёт дождь, температура воздуха днём +8+13°.

Сегодня, 26 сентября, облачная, днем с прояснениями погода. Временами дождь, ночью местами сильный. Ветер ночью юго-восточный, восточный умеренный, в отдельных районах сильный, днём западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9º, днём +10+15°.