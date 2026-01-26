Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 январяВ трудных погодных условиях идёт монтаж новых опор ЛЭП на линиях «Россетей»
Мурманская область. Арктика (16+)26.01.26 08:00

По Мурманской области 26 января интенсивность осадков уменьшится, ветер постепенно ослабеет, температура воздуха понизится на 2-4°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области 26 января интенсивность осадков уменьшится, ветер постепенно ослабеет, температура воздуха понизится на 2-4°.

Сегодня, 26 января, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, изморозь. Ветер западный, юго-западный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.

27 января - ветер западный, северо-западный умеренный. Местами снег, туман, изморозь. Температура воздуха -9-14°, при прояснениях -19-24° в течение суток. Гололедица.

 

Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
