Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 апреля погоду нашего региона будет определять антициклон, смещающийся с Баренцева моря в южном направлении. По Мурманской области 28 апреля ожидаются местами осадки, 29 апреля – без существенных осадков; температура воздуха в ночные часы от 0 до -6°, 29 апреля местами -7-12°, днём 28 апреля от -1 до +4°, 29 апреля +2+7°.

30 апреля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: ночью существенных осадков не ожидается, днём местами пройдёт небольшой дождь, температура воздуха составит ночью от +1 до -4°, в отдельных районах до -9°, днём +3+8°.

1 мая ожидается местами небольшой снег, понижение температуры воздуха в дневные часы.

Сегодня, 28 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -1 до +4°. Ночью местами гололедица.

Фото: https://gov-murman.ru