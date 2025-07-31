По Мурманской области 31 июля -2 августа преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +23+28°, местами +30+32°

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 июля и ночью 1 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-восточной периферии циклона с центром на юге Скандинавии: местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Днём 1 августа и в течение суток 2 августа погоду нашего региона будет определять юго-западная часть антициклона, смещающегося с Баренцева моря в Карское море: в этот период по Мурманской области существенных осадков не ожидается.

31 июля -2 августа преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +23+28°, местами +30+32°.

Сегодня, 31 июля, будет переменная облачность. Временами дождь, днём в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночь +12+17°, днём +23+28°, на юге и в центральных районах области местами +30+33°.

1 августа - ветер восточный, юго-восточный умеренный. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +12+17°, днём +30+33°, местами +23+28°.

2 августа - ветер юго-восточный, южный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +13+18°, днём +23+28°, в центральных районах и на западе области местами +30+33°.