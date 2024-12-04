По Мурманской области 4 декабря ожидается постепенное понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет юго-западная периферия циклона, смещающегося с севера Скандинавии в Карское море. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер.

4 декабря ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

5 декабря наш регион будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона с центром над Вологодской областью: местами пройдёт небольшой снег, днём в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -15-20°, днём -3-8°.

Сегодня, 4 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью на севере сильный, метель. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -15-20°, днём -2-7°, местами до -13°. Гололедица.

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На водных объектах Мурманской области установился зимний режим. Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 2-98 см.

Толщина льда составляет от 1 до 10 см.

Выход на лёд в необорудованных местах опасен!