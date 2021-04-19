По Мурманской области без существенных осадков, ночью и утром местами туман

Как сообщает Мурманское УГМС, погода в нашем регионе будет носить антициклональный характер: существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -5°, днём +8+14°.

Сегодня, 19 апреля, будет переменная облачность. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный слабый, днём на севере области умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, при прояснениях до -8°, днём +8+13°. Ночью местами гололедица.