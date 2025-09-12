По Мурманской области без существенных осадков, ночью и утром местами туман

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северо-западная периферия антициклона. Ожидается погода преимущественно без осадков.

13 сентября наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклона в Норвежском море: ожидаются дожди различной интенсивности, местами порывистый юго-западный ветер, в дневные часы температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 12 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днём +16+21°.

13 сентября - ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +15+20°.

14 сентября - ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +14+19°.

Предупреждение

12 сентября на крайнем западе Кольского района Мурманской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.

12 сентября на севере Кольского района, в Печенгском районе и в г.Апатиты; на юго-западе Кандалакшского района Мурманской области, на востоке Ловозерского района Мурманской области сохранится высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.

12-15 сентября на западе Терского района Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.